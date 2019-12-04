بالفيديو..أمرابط يكشف أسباب إعجابه بملعب الهلال

ماجد محمد(صدى):

كشف نور الدين أمرابط، لاعب نادي النصر، عن سبب إعجابه وتألقه على ملعب الهلال محيط الرعب.

وقال امرابط خلال تصريحات تلفزيونية، إنه معجب بالملعب لأنه واحد من أفضل الملاعب في المملكة، مضيفَا: الأرضية قريبة جدًا من الجماهير، وهو ملعب صغير لكنه دائما ممتليء، ما يجعله متحمسًا للغاية لتقديم أفضل ما لديه.

وعن جماهير المملكة قال: الطريقة التي يشاهد بها المشجع السعودي المباراة طريقة مثيرة للإعجاب، يمكن أن تكون مثالا لكل العالم، فلا توجد مشاكل والجميع يستطيع الحضور مع عائلته وأبناءه إلى الملعب ، وإذا حصلت الخسارة تعود حزينا إلى المنزل، لا يوجد قتال أو صراخ.