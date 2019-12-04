  • الثلاثاء 3

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. فيديوهات متنوعة
  3. لحظة انفجار خزان الغاز في مصنع بالخرطوم

لحظة انفجار خزان الغاز في مصنع بالخرطوم




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *