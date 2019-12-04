وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبدالله

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى الجامعي في مدينة الرياض.

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى: فني ثاني صيدلة (للسعوديين): شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في تخصص الصيدلة، المدير التنفيذي لشؤون التمريض: درجة الماجستير في تخصص التمريض.

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