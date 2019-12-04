بالأرقام.. أخر نتائج اكتتاب أرامكو للمؤسسات

علي القحطاني(صدى):

أعلنت شركة سامبا كابيتال وكل من الأهلي كابيتال، وإتش إس بي سي العربية السعودية، عن أخر تطورات نتائج اكتتاب أرامكو للمؤسسات.

وقالت سامبا كابيتال في بيان: بلغت قيمة طلبات المشاركة 189.037 مليار ريال، من خلال الاكتتاب في 6.301 مليار سهم.

وتنتهي فترة عملية بناء سجل الأوامر يوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر 2019، حتى الساعة 17:00 بتوقيت المملكة، بحسب البيان.

وسجلت طلبات الأفراد النهائية في طرح أرامكو 47.4 مليار ريال، بإجمالي عدد مشتركين بلغ 4.91 مليون مشترك، من خلال الاكتتاب في 1.48 مليار سهم.