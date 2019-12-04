بالأرقام.. أخر نتائج اكتتاب أرامكو للمؤسسات
أعلنت شركة سامبا كابيتال وكل من الأهلي كابيتال، وإتش إس بي سي العربية السعودية، عن أخر تطورات نتائج اكتتاب أرامكو للمؤسسات.
وقالت سامبا كابيتال في بيان: بلغت قيمة طلبات المشاركة 189.037 مليار ريال، من خلال الاكتتاب في 6.301 مليار سهم.
وتنتهي فترة عملية بناء سجل الأوامر يوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر 2019، حتى الساعة 17:00 بتوقيت المملكة، بحسب البيان.
وسجلت طلبات الأفراد النهائية في طرح أرامكو 47.4 مليار ريال، بإجمالي عدد مشتركين بلغ 4.91 مليون مشترك، من خلال الاكتتاب في 1.48 مليار سهم.
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