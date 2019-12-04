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بالفيديو.. « أبا الخيل » يكشف سبب إلغاء النطاق الأصفر

بالفيديو.. « أبا الخيل » يكشف سبب إلغاء النطاق الأصفر
علي القحطاني(صدى):

أوضح المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، سبب قرار إلغاء النطاق الأصفر.

وأفاد خلال تصريحات تليفزيونية، أن إلغاء النطاق الأصفر في نطاقات لتوطين الوظائف؛ جاء لأنه يشكل نسبة لا تتجاوز 3% من السوق.

وأشار أبا الخيل، إلى أن الأحمر والأصفر آخر النطاقات الموجودة، وبالتالي لم يحققا نسب التوطين المطلوبة.

وقرّر وزير العمل والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، إلغاء النطاق الأصفر في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات).

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