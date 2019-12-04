ضبط كميات كبيرة من اللحوم والخضراوات غير صالحة للاستخدام الآدمي بمكة

نايف السالم(صدى):

تمكنت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية، بالتعاون مع ‫الإدارة العامة للنظافة وإدارة الضبط الإداري، من ضبط 30 طنًّا من اللحوم، و30 طنًّا من الخضراوات والورقيات مجهولة المصدر، وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأوضحت بلدية المسفلة أنها تبذل جهودًا كبيرة لمكافحة الظواهر السلبية بالتعاون مع شرطة العاصمة المقدسة.

وأشارت إلى أن الحملات الميدانية مستمرة لتغطية جميع المواقع في نطاق البلدية، والقضاء على هذه الظواهر السلبية التي تشكِّل خطرًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.