ثورة تداول الأسهم أونلاين فى الدول العربية

عادل الحربي(صدى):

هناك العديد من المستثمرين العرب وغير العرب الذين يقومون بالاستثمار في الأسهم أي تداول الأسهم وهذا يتم في سوق الأسهم وهي البورصةفيقوم المشترين والبائعين بالالتقاء لتحديد سعر الأوراق المالية

وهناك نوع آخر من تداول الأسهم وهو التداول الإفتراضي الذي يتم إلكترونيًا ويكون الهدف منه أيضًا هو تسهيل التجارة بين المشترين والبائعينايا كان مكانهم، وبالتالى أصبح الأمر أكثر حرية وسرعة، واتاح الفرص للمستثمر لاختيار الاسهم التى يرغب فى الاستثمار من خلالها دون الحاجه للسفر او التعاقد مع وسيط تداول فى البلد التى تنتمى لها الشركة المصدرة للأسهم.

نبذة عن سوق الأسهم

قبل أن تقوم بالاستثمار في سوق الأسهم يجب أن تعلم أولًا أن سوق الأسهم ينقسم إلى نوعين وهم :

السوق الأوليةهي السوق التي يتم فيها الطرح العام الأولي للأسهم ( IPO ).

السوق الثانوية هي السوق التي يقوم المتاجرين بالتداول فيها وذلك بدون مشاركة الشركة المصدرة وهذه السوق تضم الآن جميع الأسهم التي نعرفها اليوم.

من أشهر الأسواق في العالم هي بورصة نيويورك ( NYSE )التي تم تأسيسها في عام 1792 وذلك بعد توقيع أتفاق باتانوود

ومن الجدير بالذكر أن هناك عدد كبير من الشركات في جميع أنحاء العالم مسجلين في بورصة نيويورك مثل شركة مكدونالدز وشركة كوكا كولا.

ثورة تداول الأسهم أونلاين في الدول العربية

قامت شبكات الاتصالات الإلكترونية التي يطلق عليها ECN والخاصة بتداول الأوراق المالية بإلغاء دور الطرف الثالث في التداول

وهدف هذه الشبكات هو أن تقوم بربط بين المتداولين الأفراد وشركات التداول الأساسية وبالتالي لن يحتاجوا لوجود طرف ثالث

وتقوم هذه الشبكات بجمع العمولات الناتجة عن كل صفقة كما يتوفر فرصة التداول بين جميع المستثمرين في أنحاء العالم بطريقة أمنة عبر الإنترنت.

وفائدة التداول على الإنترنت أنه يقوم بخدمة جميع المستثمرين الأفراد ومتداولي المؤسسات الاستثمارية كما أنه لا يضيع الفرص منهم حيث يمكنهم إبرام الصفقات بكل سهولة ويسر

يصل المتداولين إلى السندات المالية المتداولة من خلال منصات التداول المنتشرة على الإنترنت وقد تم تحديد بعض القوانين الخاصة بتحديد تصرف المتداول وهي :

حد الرصيد الأدنى في الحساب و العمولات والمبلغ الأدنى للتداول والرسوم والحسابات الغير مفعلة بهذه القوانين يتم خضوعها للعقوبات

ومن الشروط الخاصة بالتداول هي أن يكون 50 % من قيمة الرصيد للاستثمار في الأوراق المالية وبعد قيامك بشراء حصتك يجب عليك حينها أن تحافظ على رصيدك ليكون أعلى من 25 % من قيمة السهم

التداول على منصة etoro

تعتبر شركة etoroوالتى تمتلك واحدة من أكثر المنصات انتشارا على الإنترنت والخاصة بتداول الأسهم وهي تمتلك العديد من الأصول المالية في مختلف الفئاتمثل الأصول الرقمية والسلع والمؤشرات والعملات وصناديق الاستثمار المتداولة

وهناك بعض الصفقات التي يمكن إبرامها على منصة etoro تحتاج إلى ملكية الأصول الأساسية مثل صفقات شراء الأسهم والعملات الرقمية بدون استخدام الرافعة المالية

وهناك بعض الصفقات الأخرى التي تحتاج إلى استخدام عقود الفروقات ومنها صفقات البيع والملكية الجزئية للأصول والصفقات التي يتم فيها استخدام الأصول المالية

وتمتاز منصة etoro بأنها تقوم بتوفير منصات للتداول المباشر لعملائها سواء على الاسهم او العملات او المعادن الثمينة او السلع.

وتوفر منصة etoro الآن إمكانية التداول في أسهم أرامكو السعودية وذلك عن طريق فتح حساب على etoro وتمويله والبدء فى التداول على الفور.

التداول في أسهم أرامكو اسعودية

قام الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية بالإعلان في عام 2016 عن طرح أسهم أرامكو في الاكتتاب العام وذلك كان جزء من رؤية المملكة السعودية 2030

وكان الهدف من طرح الأسهم هو استحداث أسلوب الإدارة والأنظمة المتبعة في الغرب في شركة أرامكو السعودية بالإضافة إلى محاولة تحويل اقتصاد المملكة الذي يعتمد على النفط حتى يكون اقتصاد متنوع وعالمي

وبعد الإعلان عن هذه الخطة الاستراتيجية تم تأجيلها حتى قيام شركة أرامكو السعودية بالإعلان في 17 نوفمبر من عام 2019 أنها ستقوم بطرح جزء من أسهمها للتداول العام

وقد قامت الشركة بتحديد حجم الأسهم التي سيتم طرحها بمقدار 1.5 % من إجمالي أسهم الشركة كما حددت فترة الاكتتاب العام للأفراد ليكون من يوم 14 نوفمبر وحتى يوم 28 نوفمبر 2019 وحددت فترة الشركات من يوم 28 نوفمبر وحتى يوم 4 ديسمبر

وتم تحديد النطاق السعري للسهم الواحد بمبلغ 30 ريال سعودي وحتى 32 ريال سعودي وفي يوم 5 ديسمبر 2019 ستقوم الشركة بالإعلان عن السعر النهائي لطرح الأسهم