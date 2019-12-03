انطلاق بطولة دوري المدارس الثانوية الذي تقيمه ادارة التعليم بمحافظة عنيزة

محمد السعران(صدى):

انطلقت امس الاثنين منافسات دورة كرة القدم لطلاب المرحلة الثانوية في محافظة عنيزة وذلك ضمن برامج الشراكة المجتمعية بين الكليات و إدارة التعليم بالمحافظة والتي تقام على ملعب الكليات و تستمر حتى 14 من ربيع الثاني

وشهدت انطلاق المنافسات الاولى للدوري والتي جمعت كل من ثانوية ابن عثيمين مع ثانوية الامام عاصم لتحفيظ القران تلا ذلك مباراة جمعت ثانوية مجمع العليان و ثانوية سعيد بن زيد وسط تفاعل وحضور لافت

وأكد نائب المشرف العام الاستاذ عدنان بن سعود اليحيى بان البطولة بنسختها الاولى تأتي امتداد للشراكة المجتمعية بين ادارة التعليم والكليات وذلك من خلال استضافة ورعاية البطولة وتوفير التجهيزات اللازمة لإنجاحها مؤكدًا على أن التعاون المثمر بين الكليات وإدارة التعليم بالمحافظة يزيد من تبني مثل هذه الفعاليات والتي تساهم في صقل مواهب الطلاب وتنمية مهاراتهم الرياضية.