اعتراف صادم لبراد بيت: « لم أبكي منذ 20 عامًا »

واشنطن(صدى):

صدم النجم براد بيت الجماهير باعترافه بأنه لم لم يبكِ أبدًا منذ 20 عامًا.

وقال براد بيت إنه حاول خلال السنوات الثلاث الماضية أن يستجمع قلبه بعد انهيار زواجه من أنجلينا جولي.

وقال في حوار: ” من المعروف عني أنني لا أبكي، فأنا لم أبكِ منذ حوالي 20 عامًا، والآن صرتُ أجد نفسي، ، أكثر تأثرًا، إنني متأثر بأطفالي وبأصدقائي وبالأخبار. متأثر وحسب ” .

وأضاف: ” أعتقد أنها علامة جيدة، لا أعرف إلى أين ستقودني، لكنني أظن أنه شيء جيد ” ، كما تحدّث النجم أيضًا عن مجاهدة نفسه وأنه يلومها باستمرار، لكن دون أن يُحدّد ما يقصده بالضبط.

وتابع: ” أُدرك شيئًا فشيئًا أنني أقدّر كل تلك الأخطاء، لأتمكن من مسامحة نفسي على كل الخيارات التي اتخذتها ولكنني لستُ فخورًا بها، وذلك لأنها أكسبتني بعض الحكمة، التي أدّت بدورها إلى شيء آخر ” .