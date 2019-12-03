وظائف شاغرة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حملة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “ مستشفى القوات المسلحة بالجنوب، ومستشفيات القوات المسلحة بالطائف، ومستشفيات القوات المسلحة بالخرج ” .

وأوضحت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: كهربائي (عدد وظيفتين)، أخصائي علاج وظيفي، ميكانيكي ألياف بصرية، رسام هندسي، فني مصاعد، فني نجارة (عدد وظيفتين).

بالإضافة إلى موظف دعم فني (عدد 3 وظائف)، فني تبريد وتكييف (عدد 4 وظائف)، سائق شاحنة نفايات (عدد وظيفتين)، مشغل كمبيوتر، كاتب أوامر عمل، مدخل بيانات، أخصائي موارد بشرية (عدد وظيفتين)، محاسب، رئيس عمال محطة مياه الصرف الصحي.

وفني أجهزة طبية، مشغل محطة معالجة مياه الصرف الصحي، فني أجهزة تعقيم، عامل صيانة سباكة، مراقب ميكانيكا تشغيل مولدات، مزارع، فني سباكة (عدد 3 وظائف)، فني بناء (عدد وظيفتين)، فني دهان (عدد وظيفتين).

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