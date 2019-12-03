غياب سلمان الفرج وسالم الدوسري عن تدريبات الأخضر للإصابة

نواف السالم(صدى):

عاود المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، الثلاثاء، تدريباته بعد مباراته أمس الاثنين أمام منتخب عمان في ختام دور المجموعات لكأس الخليج العربي.

ويستعد الأخضر، لخوض مباراته في نصف النهائي أمام منتخب قطر التي ستقام بعد غير الخميس، حيث آجري لاعبو المنتخب تدريباتهم ملساء على ملاعب التدريب بأسباير تحت إشراف المدير الفني إيرفي رينارد.

وقسم المدير الفني اللاعبين إلى مجموعتين، الأولى ضمت اللاعبين الذين شاركوا في مباراة الأمس واكتفوا بتمارين استرجاعية.

وخصصت المجموعة الثانية لبقية اللاعبين حيث خضعوا لتمارين اعتيادية بدأت بالإحماء ثم تمرين التمرير.

ولم يشارك لاعب خط الوسط سلمان الفرج في الحصة التدريبية لشعوره بألم في العضلة الخلفية للفخذ وكذلك لم يشارك لاعب خط الوسط سالم الدوسري لشعوره بألم في عضلة الساق، وأجريت لهما أشعة الرنين المغناطيسي للوقوف على حالة إصابتهما.

ويواصل الأخضر غدا الأربعاء تدريباته على ملاعب التدريب بأسباير عند الساعة السادسة مساء.