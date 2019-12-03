بالفيديو.. أطباء يتعاطون المخدرات ويرقصون بصحبة امرأة داخل المستشفى

تونس(صدى):

أظهر مقطع فيديو، ثلاثة أطباء داخل أحد المستشفيات بتونس وهو يتعاطون المخدرات ويرقصون خلال دوامهم المسائي.

وأوضح المقطع، الأطباء وهو يدخنون ويرقصون وكذلك سيدة ترقص أثناء نومها على السرير، ما أثار ضجة في تونس مطالبين بالتحقيق في الواقعة.

وفتحت وزارة الصحة التونسية، تحقيقًا في الواقعة وسيتم اتخاذ إجراءات إدارية بشأن الأطباء بناءً على نتائج التحقيق الداخلي.