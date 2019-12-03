ميلانيا ترامب لا تنام بجانب زوجها.. أسرار صادمة

واشنطن(صدى):

كشف كتاب حديث تم إصداره اليوم الثلاثاء في أمريكا يتناول حياة ميلانيا ترامب عن العديد من أسرارها بعنوان Free, Melania.

وتسربت إلى الصحافة العالمية مجموعة من المعلومات التي تضمنها الكتاب، وهي أسرار مفترضة من داخل البيت الأبيض حول ميلانيا ومحيطها.

وقالت مؤلفة الكتاب إن ميلانيا لديها تأثير قوي على زوجها على عكس ما يظهر للعموم، وذكرت دورها في إعفاء ”ميرا ريكارديل“، التي كانت مسؤولة عن الأمن في البيت الأبيض، لأنها فضلت صعود فريقها بدل فريق السيدة الأولى إلى الطائرة التي توجهت إلى أفريقيا في أكتوبر 2018.

وتقول صاحبة الكتاب إن ميلانيا (49 عامًا) لا تشارك زوجها الغرفة نفسها، ففي الوقت الذي ينام فيه دونالد ترامب في الغرفة الكبيرة في الطابق الأول، اختارت حرمه جناحًا في الطابق الثاني من البيت الأبيض.

ولفتت إلى أن ميلانيا تستعمل ملابسها للتعبير عما تريد قوله، فهي مثلًا ترتدي بذلة بها بنطال عندما تكون غاضبة من زوجها، لأنها تعرف أن ترامب يحب أن ترتدي المرأة تنورة ضيقة وقصيرة، ويعتبر ذلك رمزًا للأناقة والإثارة.