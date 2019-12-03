شاهد.. نانسي عجرم وبناتها الثلاثة في ظهور مبهج

بيروت(صدى):

خرجت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، في أحدث ظهور لها رفقة بناتها الثلاثة، بزيًا تنكريًا.

ونشرت نانسي عجرم، صورة لها وبناتها مرتدية «بيجامة» باللون الأبيض والأسود وروب شتوي باللون الرصاصي، وبروكة باللون البمبي.

وارتدت «بيجامة» باللون الأبيض والأسود وكانت ابنتها الكبيره مرتدية باروكة باللون الأبيض، وابنتها الوسطى مرتدية باروكة باللون الأخضر، كما ارتدت ابنتها الصغيرى باروكة باللون اللبني.

وقال الفنانة اللبنانية تعليقًا على الصورة: «هاشلي مع بنات الحارة».