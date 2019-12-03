محمد العرب: المجتمع الدولي أعور.. والحوثي مثل داعش (فيديو)

فهمي محمد(صدى):

وصف المراسل الحربي محمد العرب، المجتمع الدولي بأنه «أعور»، لكنه يغض الطرف عن جرائم مليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن.

وقال محمد العرب : « المجتمع الدولي أعور..ما في دولة على سواحلها ألغام بحرية بهذه الكثافة، وفي أرضها ألغام من كل الأنواع كما هو في اليمن».

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «ياهلا» : «المجتمع الدولي يكيل بمكيالين.. مثلما انتفض لمحاربة داعش يجب أن ينتفض لمحاربة الحوثي في اليمن».

وعدّد جرائم الحوثي، قائلًا: «تجنيد أطفال عندهم، إقصاء على أساس ديني وعرقي عندهم، تهجير الشعوب الأصلية عندهم، جريمة حرب مكتملة الأركان، نحن أمام كارثة إنسانية بسبب مليون و200 ألف لغم مزروعة على السواحل اليمنية».

وتابع: «لو لم يكن المجتمع الدولي يكيل بمكيالين لما وزعت مساعدات الأمم المتحدة في مناطق الميليشيات، وتركت المناطق المحررة بلا حبة أرز»، مضيفًا: « مركز الملك سلمان ينفق وحده في اليمن 3 أضعاف ما تنفقه الأمم المتحدة بكل منظماتها».

المراسل الحربي #محمد_العرب:

المجتمع الدولي "أعور..

ما في دولة على سواحلها ألغام بحرية بهذه الكثافة، وفي أرضها ألغام من كل الأنواع كما هو في #اليمن. #برنامج_ياهلا#خليجية@malarab1@Mofareh5 pic.twitter.com/CbZZpz3GcR — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) December 3, 2019