محمد العرب يبكي متأثرًا بقصة شهيد.. ويضيف: أشعر بدّنو الأجل (فيديو)
أعرب المراسل الحربي محمد العرب، عن امتنانه للشعب السعودي لأنه هو من صنعه، مضيفًا بتأثر: «المشكلة أني أشعر بدنو الأجل وأنا مستعد لذلك».
وأضاف خلال لقائه ببرنامج «ياهلا»، أن عاصفة الحزم غيّرت فيه الكثير وأصبح زاهدًا في الدنيا، فهو يريد كتابة مذكراته عن الحرب ثم يعتزل الإعلام والكتابة.
وبكى محمد العرب يبكي أثناء الحديث عن قصة الشهيد البطل فيصل السبيعي، مضيفًا: «لدي تيشيرت يحمل صورتي وصورة فيصل، لن أدخل ميدان السبعين لنقل خبر التحرير إلا وأنا أرتديه وفاء بالوعد الذي قطعته معه».
المراسل الحربي #محمد_العرب يبكي أثناء الحديث عن قصة الشهيد البطل #فيصل_السبيعي:
لدي تيشيرت يحمل صورتي وصورة فيصل، لن أدخل ميدان السبعين لنقل خبر التحرير إلا وأنا أرتديه وفاء بالوعد الذي قطعته معه..#برنامج_ياهلا#خليجية@malarab1@Mofareh5 pic.twitter.com/TB2dd85CzH
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) December 3, 2019
#فيديو
المراسل الحربي #محمد_العرب: أشعر بدنوّ الأجل..#برنامج_ياهلا#خليجية@malarab1@Mofareh5 pic.twitter.com/Q2MJSoaflq
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) December 3, 2019
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 88399 ] نشر منذ 4 دقائق
الله يحفظك ويطيل بعمرك لخدمة دينك ووطنك يامحمد العرب .. آمين ,,