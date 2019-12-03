« بن العمري » يعتذر للشباب عما بدر منه

نواف السالم(صدى):

قدم المحترف الجزائري جمال الدين بن العمري اعتذاره لإدارة النادي برئاسة الأستاذ خالد البلطان ولزملائه اللاعبين، ولكافة الجماهير الشبابية، وذلك عما بدر منه خلال الفترة الماضية.

وأكد بن العمري أنه أحد أبناء هذا النادي، وأن للنادي أفضال كبيرة عليه وعلى مسيرته الرياضية، وأنه يكن لإدارته ولجميع منسوبيه وجماهيره كل المحبة والتقدير، وأنه لن ينسى أفضاله عليه مهما كان.

وأشار المحترف الجزائري في صفوف فريق الشباب إلى أن إدارة الشباب كانت لها مواقف مشرفة معه وأنها خلف بروزه في الفترة الماضية ولن يتنكر الأفضالها عليه.

كما تعهد اللاعب ببذل أقصى ما يملك في سبيل خدمة هذا الكيان حتى يعود إلى سابق عهده بطلا في مقدمة الأندية السعودية.