العيسى: ضعف التحصيل الدراسي مشكلة تواجه نظامنا التعليمي

علي القحطاني(صدى):

علق وزير التعليم السابق ورئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب حالياً الدكتور أحمد العيسى على نتائج البرنامج الدولي لتقويم الطلبة المعروف اختصاراً ببيزا PISA بعد إعلانها اليوم.

وأشار الوزير إلى أن مسألة ضعف التحصيل الدراسي أحد أهم المشكلات التي تواجه نظامنا التعليمي.

وقال “العيسى” : ‏انسجاماً مع نتائج الاختبارات الدولية والوطنية الأخرى فقد حصلت المملكة على مراتب أقل من المتوسط في هذه الاختبارات حيث تمثل مسألة ضعف التحصيل الدراسي أحد أهم المشكلات التي تواجه نظامنا التعليمي.

وأضاف: مهما كانت النتائج فإن الاهتمام باستمرار ودعم عمليات تقويم التعليم وطنياً ودولياً يعد معلماً رئيساً من معالم هذا العهد الزاهر، ومحل اهتمام ومتابعة ملموسة من مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد.

وتابع: ‏كما أنها تمثل فرصة لدراسة النتائج وتحليلها والاستفادة منها في استكمال المسيرة التطويرية المعنية بالتركيز على المخرجات في ضوء توجهات رؤية المملكة ٢٠٣٠، لنتائج أفضل في المستقبل بمشيئة الله.