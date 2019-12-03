جمعية الثقافة والفنون تحتفي بذكرى بيعة المليك

رافع فريح(صدى):

نظّمت جمعية الثقافة والفنون بمنطقة الحدودالشمالية أمسية شعرية شارك

فيها عدد من شعراء وشاعرات المنطقة

إحتفاءً بالذكرى الخامسة لبيعة خادم

الحرمين الشريفين يحفظه الله حيث

شارك الشعراء احمد السديري وسعود

الرميزان وناصر السرواجي والشاعرات

منى الطوير وبدريه الرويلي وهلا المساعد بالأمسية وادارة الأمسية سناء الملحم على مسرح الغرفة التجاربة الصناعية بعرعر وسط حضور عدد كبير من الجمهور وشعراء وشاعرات في المنطقة الحدود

حيث نثر الشعراء والشاعرات إبداعاتهم

الرائعة في قصائد الوطن كما شارك الشعراء معن الشاذلي وسلمان الكسار

في قصائد وطنيه كضيوف شرف .. وفي

نهاية الأمسيه قام مديرجمعية الثقافة

والفنون بمنطقة الحدود الشمالية

الاستاذ خلف بن حمود القاران بتكريم

فرسان وفارسات الأمسيه في هذه المناسبة الوطنية في ذكرى بيعة المليك

المفدى حفظه الله