بالفيديو.. احتجاز مركبتين في السيل بجازان

تركي السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو، احتجاز مركبتين في وادي مسلة بمنطقة جازان، اليوم الثلاثاء، بعد جريان السيل بسبب الأمطار الغزيرة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد كشفت عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث تتكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض وكذلك على مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

كما تواصل درجات الحرارة انخفاضها على شمال وغرب وأجزاء من وسط وشرق المملكة، مصحوية برياح نشطة مثيرة للغبار، بالإضافة إلى تأثير الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شمال وشرق وجنوب غرب المملكة.