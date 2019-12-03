طرح تذاكر إضافية لـ نزال الدرعية التاريخي

نواف السالم(صدى):

اعلن حساب موسم الدرعية الرسمي، على ” تويتر ” عن طرح تذاكر إضافية لنزال الدرعية التاريخي بين أنطونيو جوشوا وآندي رويز.

وأوضح حساب موسم الدرعية أسعار التذاكر الإضافية لمنافسات نزال الدرعية التاريخي، وجاءت كالتالي الفئة 3 من 999 إلى 1350 ريالًا، والفئة 2 من 1750 لـ2600 ريال.

ويذكر أن الملاكمين البريطاني أنطوني جوشوا والمكسيكي آندي رويز وصل إلى المملكة قبل عدة أيام، من أجل الاستعداد لنزال السابع من ديسمبر المقبل، حيث سيُقام في ميدان الدرعية ويتسع إلى 15 ألف متفرج.