عبدالله مادو ينقذ النصر قبل مواجهة البكيرية

نواف السالم(صدى):

عاد اللاعب عبدالله مادو، قلب دفاع نادي النصر، إلى التدريبات الجماعية للفريق الأول مساء اليوم، وذلك بعد شفاءه من الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

وتأتي عودة اللاعب قبل أيام من مواجهة فريق البكيرية، مساء الجمعة القادم، ضمن منافسات دور الـ32 ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2019-2020.

وكان اللاعب أصيب أثناء اللعب مع منتخب السعودية، خلال فترة التوقف الدولي في منتصف شهر نوفمبر الماضي، الأمر الذي جعل الجهاز الفني للأخضر يستبعده من القائمة النهائية المشاركة في كأس الخليج 24.