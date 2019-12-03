ترامب يرفض احتجاجات إيران ويتوعد أردوغان

واشنطن(صدى):

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يؤيد الاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران،إلا أنه رفض الإدلاء بمزيد من التعليقات على الأوضاع في إيران.

وقال ترامب خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون: لا أريد التعليق على ذلك، ولكن الإجابة هي لا. لكني لا أريد التعليق على ذلك.

وعن تركيا قال إنه يدرس فرض عقوبات على تركيا؛ بسبب شرائها منظومة صواريخ روسية، ملقيًا باللوم على سلفه في عدم بيع نظام صواريخ أمريكي لأنقرة.