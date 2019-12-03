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شاهد.. مواطن يفاجأ بـ «نشارة خشب» في السجائر الجديدة

شاهد.. مواطن يفاجأ بـ «نشارة خشب» في السجائر الجديدة
عادل الحربي(صدى):

أظهر مقطه فيديو، مواطن يتفحص عبوة سجائر جديدة، وتفريغ التبغ الموجود في السيجار.

وأوضح الفيديو، أن المواطن فوجئ بوجود مواد أخرى مع التبغ داخل السيجار، مشيرًا إلى أنها بعض الأخشاب الصغيرة.

وأضاف المواطن: «أتحداك أن يكون هذا دخان ، هذا سم، واللي يشربه غلطان»، متابعًا: «هذه نشارة والله خشب يا ناس».


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 345 ] نشر منذ 16 دقيقة

من بغش في السجاير والمسكرات والمخدرات

لا يسمى غش لأن أصلهم من المحرمات والغش في الحرام لا يعتبر حرام.

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