شاهد.. مواطن يفاجأ بـ «نشارة خشب» في السجائر الجديدة
أظهر مقطه فيديو، مواطن يتفحص عبوة سجائر جديدة، وتفريغ التبغ الموجود في السيجار.
وأوضح الفيديو، أن المواطن فوجئ بوجود مواد أخرى مع التبغ داخل السيجار، مشيرًا إلى أنها بعض الأخشاب الصغيرة.
وأضاف المواطن: «أتحداك أن يكون هذا دخان ، هذا سم، واللي يشربه غلطان»، متابعًا: «هذه نشارة والله خشب يا ناس».
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 345 ] نشر منذ 16 دقيقة
من بغش في السجاير والمسكرات والمخدرات
لا يسمى غش لأن أصلهم من المحرمات والغش في الحرام لا يعتبر حرام.