حيلة جديدة للاستيلاء على الأموال عبر « واتساب »

عادل الحربي(صدى):

أصبح «هكر» مواقع التواصل الاجتماعي خاصة تطبيق التراسل «واتساب»، يتبع حيل جديدة للاستيلاء على أموال الآخرين واستغلال العلاقات الاجتماعية.

ويتبع الهكر حيلة جديدة تتمثل في اختراق حساب «الواتساب» الشخصي والتحكم فيه بإرسال رسائل للمسجلين على الهاتف تنص على «أبغى أشتري أغراض أونلاين من النت بقيمة 1500 ريال وبطاقتي ما بتشتغل ممكن تصوّر لي بطاقتك من الجهتين».

وعلق المختصون على هذه الحيلة الجديدة، مشددين على ضرورة تفعيل خاصية التحقق بخطوتين، إما بربط حساب «واتساب» بالبريد الإلكتروني للمستخدم، أو بإدخال رمز خاص بالمستخدم من 6 أرقام.