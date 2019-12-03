كلوب: فان ديك يستحق الكرة الذهبية أكثر من ميسي

نواف السالم(صدى):

أكد الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، أن نجم خط دفاعه الهولندي فرجيل فان ديك كان يستحق الفوز بجائزة الكرة الذهبية التي منحت الاثنين للأرجنتيني ليونيل ميسي للمرة السادسة في تاريخه، مبدياً تفهمه لذلك.

وقال كلوب: أرى الأمر مختلفا قليلا ويرى الكثير من الناس أنه مختلف بعض الشيء، لكن هذه ليست مشكلة على الإطلاق، قلت قبل ذلك أكثر من 500 ألف مرة أن ليونيل ميسي على الأرجح هو أفضل لاعب رأيته في حياتي.

وأضاف : ولكن لا يمكنني أن أتذكر موسما أكثر إثارة للإعجاب من أحد المدافعين على الإطلاق بصراحة. لذلك كان من المناسب أن يفوز فيرجل بالجائزة. سمعت أنه كان قريبا جدا.

ويذكر أن ليونيل ميسي فاز بالكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه بعدما تفوق على فيرجيل فان ديك بحفل أقيم في العاصمة الفرنسية باريس.