النائب العام الروسي : العلاقة قوية وبناءة بين روسيا الاتحادية والمملكة

سعيد العجل(صدى):

أكد المدعي العام الروسي يوري تشايكا خلال لقائه معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب ،اليوم بالرياض أن العلاقة قوية وبناءة بين روسيا الاتحادية والمملكة العربية السعودية ،مبينا أن هذة الزيارة كانت ناجحة جدا وفعالة.

وأوضح النائب الروسي أن من أهم أهداف الزيارة هو الاتطلاع على أداء ونشاط وتجربة النيابة العامة في المملكة في محاربة الاٍرهاب والفساد وغيرها من المجالات، مشيرا إلى أن النيابة العامة في المملكة تبدي نشاطا مهما وقويا في هذة المجالات .

وبين أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين النيابتين في وقت سابق وهي الان تطبق احكام هذة المذكرة تطبيقا عملياً ، كما تقتضي هذة المذكرة على تبادل الخبرة والاتطلاع على القوانين والتشريعات بين البلدين وتبادل بالوفود .

وأضاف أن هذة المذكرة ستناقش تجربة النيابتين العامتين في روسيا الاتحادية والمملكة في مختلف المجالات .

وشدد النائب الروسي على عمق العلاقة السعودية الروسية والتشابه بين البلدين في النظر للقضايا الدولية.