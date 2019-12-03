اتبعي ريجيم الكيوي لتفقدي وزنك في 4 أيام

أميرة خالد(صدى):

يعد الكيوي الاختيار الأنسب للراغبين في فقدان الوزن ، حيث يساعد على خسارة 1- 4 كيلوجرام في 4 أيام، لكن لا يجب على المصابين بالسكري أو الأنيميا أو اضطرابات التمثيل الغذائي أو اضطرابات الجهاز الهضمي اتباعه دون إشراف طبيب التغذية المختص .

وقال الأطباء ، أنه يجب عدم اتباع هذا النظام الغذائي لأكثر من 4 أيام، على أن يتم تناول ما يلي:اليوم الأول : وجبة الإفطار ( ثمرة كيوي- شريحة خبز توست بني- نصف كوب زبادي ) ، وجبة الغداء : (شوربة خضار+ 5 أو 10 ثمرات كيوي ) ، وجبة العشاء:2 بيضة مسلوقة .

اليوم الثاني : وجبة الإفطار: تناول ثمرة كيوي قبل الإفطار+ وعاء صغير من الحليب بالشوفان ، سناكس: ثمرة كيوي ، وجبة الغداء: 5 ثمرات كيوي قبل الغداء، ثم تناول نصف كوب من السلمون المشوي ، وجبة العشاء: 3-4 ثمرات كيوي .

اليوم الثالث : وجبة الإفطار: كوكتيل كيوي وفراولة وموز وتفاح ، سناكس: 2 ثمرة كيوي ، وجبة الغداء: 5-10 ثمرات كيوي قبل الغداء، ثم تناول كوب من الدجاج المشوي مع الخيار والطماطم وزيت الزيتون والأرز ، وجبة العشاء: 2 ثمرة كيوي .

اليوم الرابع : وجبة الإفطار: كوكتيل كيوي وتوت ، سناكس: 5 ثمرات كيوي ، وجبة الغداء: كوب من الكرنب المسلوق+ كوب من الجزر الطازج ، وجبة العشاء: ثمرة كيوي .