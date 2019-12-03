نمر يقطع 1300 كيلو متر للعثور على أنثى
قطع نمر مسابقة طويلة جدًا تزيد عن 1300 كيلومتر؛ للعثور على أنثى ومنطقته الخاصة به، إذ امتدت المسافة في 6 مقاطعات بويلايتي ماهاراشترا وتيلانغانا في الهند.
وأكد مسؤول في مجال الغابات في ولاية ماهاراشترا، أن النمر الذي يُدعى «سي 1» قطَع هذه المسافة خلال 150 يومًا، موضحًا أنه غادر مسقط رأسه في محمية تايبيشوار في يونيو 2019.
وأضاف أن النمر الذي يبلغ عامان ونصف خاضع للمراقبة طويلة الأمد والدراسة بواسطة طوق مراقبة؛ إذ يتم تعقبه بواسطة نظام تحديد الموقع العالمي «جي بي إس».
كما أشار إلى أن كان يبحث عن ملاذ جديد له في مئات القرى والحقول الزراعية والمناطق المأهولة في المقاطعات الـ6 بالولايتين دون أن يكون له أي احتكاك مع السكان.
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 14581 ] نشر منذ 2 ساعتين
اسين علاه مغرم وولهان😜😊😂😂
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 88400 ] نشر منذ 16 دقيقة
ماهو بسيط ..
.. الحب يعمل عمايل ..