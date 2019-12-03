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سحب قرعة ربع ونصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال غداً في الرياض

سحب قرعة ربع ونصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال غداً في الرياض
الرياض(صدى):

تسحب غدا الأربعاء قرعة الدورين الربع والنصف نهائي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم ، بالعاصمة السعودية الرياض ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ، كذلك ممثلي جميع الأندية المتأهلة إلى الدور ربع النهائي .

وتأهل إلى الدور ربع النهائي فرق الشباب والاتحاد من السعودية، والرجاء وأولمبيك آسفي من المغرب ، والإسماعيلي والاتحاد السكندري من مصر، بجانب الشرطة العراقي.

وتتبقى بطاقة وحيدة تحسم يوم 16 ديسمبر الحالي في المباراة التي تجمع بين فريقي مولودية الجزائر الجزائري والقوة الجوية العراقي.


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