أمير الرياض يرأس جلسة المنطقة بحضور سمو نائبه

سعيد العجل(صدى):

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس منطقة الرياض بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض نائب رئيس مجلس منطقة الرياض اليوم جلسة المجلس الأولى لدورته الثانية لعام 1441هـ في مكتب سموه بقصر الحكم.

واستهل سمو أمير منطقة الرياض الاجتماع بحمد الله وشكره على ما تنعم به هذه البلاد من نعم كثيرة في ظل رعاية كريمة ودائمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، كما هنأ سموه الكريم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة مرور الذكرى الخامسة للبيعة وتوليه ــ حفظه الله ــ مقاليد الحكم ، التي حظيت هذه المسيرة بالعديد من المنجزات التنموية الطموحة والخطط الهادفة لبناء الوطن وتنمية المواطن ولعل من أبرزها تسلم المملكة العربية السعودية رئاسة مجموعة العشرين بداية عام 2020 ــ بإذن الله ــ ، سائلاً المولى جل وعلا أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها.

بعد ذلك جرى الاطلاع على جدول أعمال الجلسة الذي بدأ باستعراض محضر اجتماع الدورة السابقة ( الأولى ) لعام1441 والمنعقدة في 9/2/1441هـ.

بعد ذلك تم استعراض ومناقشة ما ورد في تقرير لجنة التنمية والمرافق الذي تضمن عدداً من المواضيع التنموية والخدمية المتعلقة بتنفيذ الخدمات ومن أبرزها التأكيد على سرعة معالجة وإصلاح بعض الطرق والميادين ، كما وافق المجلس على تنمية عدد من القرى التي تنطبق عليها الشروط اللازمة لمقومات التنمية.

كما جرى مناقشة ما ورد بتقرير اللجنة التعليمية وأوصى بأهمية قيام المؤسسات التعليمية والتدريبية بالتركيز على الاحتياجات المحلية للمنطقة خاصةً البرامج التعليمية والتدريبية التي تخدم المنطقة وتغرس ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال لدى الطلاب والطالبات في جميع مراحل التعليم المختلفة.

عقب ذلك جرى مناقشة ما ورد في تقرير لجنة التنمية الاقتصادية وما تضمنه من مواضيع اقتصادية تنموية حيث أوصى المجلس بدراسة تنظيم وإقامة ورش عمل لدعم الأسر المنتجة بهدف مساعدتهم على إيجاد الحلول وتذليل الصعوبات والمعوقات التي تواجههم.

كذلك تم استعراض ما ورد في تقرير اللجنة الصحية الاجتماعية وما تضمنه من مواضيع تتعلق بالنواحي الصحية والاجتماعية ومنها الاطلاع على الإجراءات التي ستنفذها الهيئة العامة للغذاء والدواء بمنطقة الرياض في مجال المنشآت التي من ضمنها منتجات تحمل ادعاءات طبية والمنتجات التي سبق التحذير عنها وغيرها.

كما ناقش المجلس ما ورد في تقرير لجنة شؤون الأسرة الخاص بالدراسة التي سبق وأن أوصى المجلس بإعدادها من قبل المركز الوطني للبحوث والدراسات الاجتماعية بشأن مقترح إنشاء برنامج “مشروع إطلاق المنصة الوطنية الإلكترونية للإبلاغ عن حالات العنف “.

وفي الختام تم استعراض وتقديم عرض عن الخدمات التعليمية بمنطقة الرياض قدمه مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي.

وأوضح أمين عام مجلس منطقة الرياض المكلف عادل بن عبدالمحسن الحمدان أن صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض رئيس مجلس المنطقة يولي هذه المنطقة كل ما من شأنه الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والعمل على تحقيق جوانب التنمية لخدمة أهالي المنطقة.

وفي نهاية الاجتماع شكر سموه الكريم أعضاء المجلس على جهودهم التي يبذلونها في إعداد الدراسات وبلورة المقترحات النافعة.