وزير الصحة يكرم المدير التنفيذي لمجمع إرادة

سعيد العجل(صدى):

كرم وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة في صالة الاحتفالات بديوان الوزارة المدير التنفيذي لمجمع إرادة للصحة النفسية بالرياض الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني ضمن حفل نظمته وزارة الصحة للمتميزين في دعم البرامج التي تقدمها الوزارة.

وجاء تكريم الدكتور القحطاني نظير تميزه في دعم برنامج الزائر السري الذي كانت تنفذ جولاته داخل المجمع خلال العام 2019م، وكذلك دعم تنفيذ برامج المشاركة المجتمعية وإقامة الأيام العالمية والمبادرات التطوعية.

وقدم الدكتور محمد القحطاني شكره لوزير الصحة على هذا التكريم، مرجعا الفضل بعد الله للدعم والتوجيه من وزارة الصحة ومسئولي صحة الرياض وللجهود التي يبذلها العاملون في المجمع في سبيل سعيهم نحو التميز في العمل وخدمة المريض والمراجع.