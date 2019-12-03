وظائف شاغرة للجنسين بمؤسسة التدريب التقني والمهني

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للرجال والنساء، للعمل بعدد من الوحدات التدريبية بإدارات وكليات ومعاهد المؤسسة .

وقالت إن الوظائف في المدن التالية: الرياض، ومكة المكرمة، وجازان، والباحة، والدوادمي، والقنفذة، وتبوك، وجدة، والمدينة المنورة، وعرعر، والقويعية، والمجمعة، وحائل، والجوف، والقطيف، وبيشة، ونجران، وعنيزة، وخميس مشيط، والخرج، وبريدة، والرس، والقريات.

وقالت المؤسسة إن الوظائف المتاحة وفق المسميات والشروط التالية:

. طبيب مقيم (للرجال):

– بكالوريوس الطب والجراحة.

– اجتياز اختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

– ألّا يقل المعدل عن جيد.

– أن يجتاز المقابلة الشخصية.

. فني تمريض (للنساء/ مكة المكرمة):

– دبلوم صحي (سنتان فأعلى) بعد الثانوية العامة.

– أن يكون التخصص تمريضًا.

– اجتياز اختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

– ألّا يقل المعدل عن جيد جدًّا.

– أن تجتاز المقابلة الشخصية.

وأوضحت المؤسسة أن التقديم متاح بدءًا من يوم الأحد الموافق 11/ 4/ 1441هـ ويستمر حتى نهاية يوم الأربعاء الموافق 14/ 4 /1441هـ، وذلك من خلال موقع المؤسسة الإلكتروني: (هنـــــــــا).