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إدواردو يوضح موقفه من الرحيل عن الهلال

إدواردو يوضح موقفه من الرحيل عن الهلال
ماجد محمد(صدى):

رد اللاعب البرازيلي كارولوس إدواردو على ما تردد من أنباء بشأن رحيله عن الهلال خلال الانتقالات الشتوية.

وقال إدواردو: هذه تصريحات مزيفة، لم أتحدث مع أحد وأعتقد أنني لم أكتب شيئًا.

وأضاف: أنا فخور جدًا بتواجدي مع الهلال، وأصب تركيزي على المباراة المقبلة.

الجدير بالذكر أن إدواردو يمتلك عروضًا عدة سابقة، آخرها قبل انطلاق الموسم من شباب الأهلي الإماراتي.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 6414 ] نشر منذ 7 ساعات

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[ عدد التعليقات: 6414 ] نشر منذ 7 ساعات

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