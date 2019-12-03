إدواردو يوضح موقفه من الرحيل عن الهلال

ماجد محمد(صدى):

رد اللاعب البرازيلي كارولوس إدواردو على ما تردد من أنباء بشأن رحيله عن الهلال خلال الانتقالات الشتوية.

وقال إدواردو: هذه تصريحات مزيفة، لم أتحدث مع أحد وأعتقد أنني لم أكتب شيئًا.

وأضاف: أنا فخور جدًا بتواجدي مع الهلال، وأصب تركيزي على المباراة المقبلة.

الجدير بالذكر أن إدواردو يمتلك عروضًا عدة سابقة، آخرها قبل انطلاق الموسم من شباب الأهلي الإماراتي.