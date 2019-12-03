إدواردو يوضح موقفه من الرحيل عن الهلال
رد اللاعب البرازيلي كارولوس إدواردو على ما تردد من أنباء بشأن رحيله عن الهلال خلال الانتقالات الشتوية.
وقال إدواردو: هذه تصريحات مزيفة، لم أتحدث مع أحد وأعتقد أنني لم أكتب شيئًا.
وأضاف: أنا فخور جدًا بتواجدي مع الهلال، وأصب تركيزي على المباراة المقبلة.
الجدير بالذكر أن إدواردو يمتلك عروضًا عدة سابقة، آخرها قبل انطلاق الموسم من شباب الأهلي الإماراتي.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 6414 ] نشر منذ 7 ساعات
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نجاة محمد[ عدد التعليقات: 6414 ] نشر منذ 7 ساعات
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