الحصيني: أماكن هطول الأمطار ستتغير خلال الحالة الجوية الباردة
أكد الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن أماكن هطول الأمطار ستتغير خلال الحالة الجوية الباردة التي ستبدأ نهاية الأسبوع الجاري.
وقال الحصيني: «لازالت الحالة الجوية المتوقعة نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع القادم ثابته، لكن أماكن هطول الأمطار تتغير بتغير موقع المؤثر الجوي المنخفض ومدبره هو الله».
وأضاف: « يبدو أن إيران سوف تشهد سيول وفياضانات محلية و ثلوج كثيفة على مرتفعاتها ».
وتوقع خبراء الطقس انخفاض درجات الحرارة، وبدء حالة جوية باردة نهاية الأسبوع الجاري تستمر لأيام على المملكة.
اترك تعليقاً