عروسان يركضان وسط المارة بطريقة مريبة

الثلاثاء 3
ديسمبر
ولا مريبة ولا قرود. مستعجلين فقط لتنفيذ المطلوب منهما بعد تبادل كلمة آي دُو. يعني قَبِلتُ. وخير البر عاجله.
كان بغير من الفستان والى اخذت بدون طيب علشان تقدر تركض به
اظنهما منفجعان من شي أرعبهما ..
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abdul[ عدد التعليقات: 1901 ] نشر منذ 5 ساعات
ولا مريبة ولا قرود. مستعجلين فقط لتنفيذ المطلوب منهما بعد تبادل كلمة آي دُو. يعني قَبِلتُ. وخير البر عاجله.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 44868 ] نشر منذ 4 ساعات
كان بغير من الفستان والى اخذت بدون طيب علشان تقدر تركض به
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 88426 ] نشر منذ 22 دقيقة
اظنهما منفجعان من شي أرعبهما ..