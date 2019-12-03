تسريب النموذج المتوقع لشاحنة البيك آب من هيونداي

سيول(صدى):

التقطت كاميرات تجسسية، صورة للنموذج الأولي من شاحنة البيك آب التي أنتجتها شركة هيونداي، وذلك أثناء وقوفها في كوريا الجنوبية.

وتبيّن من النموذج المموع، أن سيارة سانتا كروز ستتشارك في بعض أوجه التشابه الرئيسية مع موديلات هيونداي الحالية الأخرى، إذ تتشابه من الأمام مع سيارة هيونداي سانتافي، وتشبه النوافذ الجانبية الإصدار السابق من سانتافي.

يذكر أن شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية، كانت قد أعلنت أن إنتاج سيارة البيك آب سيبدأ في عام 2021 في مصنعها في ولاية ألاباما الأمريكية إلى جانب سانتافي وسوناتا وإلنترا.