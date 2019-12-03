سبب وفاة شعبان عبدالرحيم الحقيقي يكشفه نجله

القاهرة(صدى):

تساءل العديد من الجماهير خلال الساعات الماضية عن سبب وفاة شعبان عبدالرحيم الحقيقي حيث انتشرت العديد من الأقاويل.

وكانت أزمة قلبية هي سبب وفاة شعبان عبدالرحيم وفقًا لما أعلن عنه نجله، فقال إن والده توفي في مستشفى المعادي إثر أزمة قلبية عن عمر يناهز 62 عاما.

وشيعت جنازة شعبان عبدالرحيم من مسجد السيدة نفيسة، عقب صلاة عصر اليوم الثلاثاء.

وكان الظهور الأخير للفنان الشعبي المصري في موسم الرياض حيث أحيا حفلًا غنائيًا في ليالي المحروسة.