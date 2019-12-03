فنان روسي يبتكر عرشًا من مليون دولار (فيديو)

موسكو(صدى):

ابتكر فنان تشيكلي روسي، يُدعى أليكسب سيرغيينكو، عرشًا زجاجيًا مصنوعًا من أوراق النقد بلغت قيمتها مليون دولار.

وأوضح الفنان، أنه أطلق على عرشه اسم « العرش النقدي X10»، مشيرًا إلى أنه صنعه من أوراق مالية حقيقية، أخذها من رجل الأعمال الروسي أليكسي ريباكوف.

وأشار إلى أن الهدف من ابتكار العرش هو تشجيع الناس على الثراء والإحساس بقوة المال، مضيفًا أنه سيعرض في أحد متاحف موسكو ويمكن للزوار الجلوس عليه والتقاط صور مقابل 600 روبل .