بالفيديو.. هنا الزاهد عن زواجها من أحمد فهمي «لم أشاهد يوم عدل»

القاهرة(صدى):

تحدثت الفنانة المصرية هنا الزاهد في أول لقاء إعلامي معها ببرنامج ” معكم ” للإعلامية منى الشاذلي ، من بعد زفافها على الفنان المصري، أحمد فهمي، عن الأزمات والصعوبات التي مرت بها منذ الزواج.

وعلقت ” الزاهد ” على أحوالها بطريقة ساخرة، ” مشوفتش يوم عِدل من بعد فرحي “.

وجاء تعليق هنا الزاهد، في إشارة منها إلى الأزمات الصعبة التي مرت بها عقب زواجها من الفنان أحمد فهمي، في بداية شهر سبتمبر الماضي .

وكانت تعرضت هنا الزاهد لوعكة صحية شديدة، أثناء قضائها شهر العسل مع أحمد فهمي في سنغافورة، وهو ما استلزم خضوعها لجراحة، كما أنها شهدت الفترة الماضية وفاة زوج والدتها الفنان طلعت زكريا.