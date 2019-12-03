« انتبهوا جميعًا » .. العثور على جثة ممثل كوري في منزله
عُثر على جثة الممثل الكوري الشاب تشا إن ها في منزله ميتًا وفقًا لما أعلنته وسائل إعلام كورية.
وقالت وكالة الممثل صاحب الـ 27 عامًأ الإعلامية : “نشعرُ بالحُزن فعلًا لإيصال هذه الأخبار الحزينة لكُلّ من أرسل دعمه وحُبّه لتشا.
وكان الاثنين 2 ديسمبر، اخر ظهور للممثل الشاب من خلال منصّته عبر إنستغرام، حيث نشر صورةً له وهو يشرب من كوبٍ أبيض ويُحدّق في هاتفه، وقد علّق بالكورية عليه قائلًا: “انتبهوا جميعًا”.
وحذرت وكالة Fantagio الجمهور من أن ينشروا الإشاعات حول موت تشا، وذلك لكي يُجنّبوا عائلته حُزنًا إضافيًا وغير ضروري، كما أكّدت إقامة جنازة خاصة له.
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