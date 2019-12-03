« انتبهوا جميعًا » .. العثور على جثة ممثل كوري في منزله

سول(صدى):

عُثر على جثة الممثل الكوري الشاب تشا إن ها في منزله ميتًا وفقًا لما أعلنته وسائل إعلام كورية.

وقالت وكالة الممثل صاحب الـ 27 عامًأ الإعلامية : “نشعرُ بالحُزن فعلًا لإيصال هذه الأخبار الحزينة لكُلّ من أرسل دعمه وحُبّه لتشا.

وكان الاثنين 2 ديسمبر، اخر ظهور للممثل الشاب من خلال منصّته عبر إنستغرام، حيث نشر صورةً له وهو يشرب من كوبٍ أبيض ويُحدّق في هاتفه، وقد علّق بالكورية عليه قائلًا: “انتبهوا جميعًا”.

وحذرت وكالة Fantagio الجمهور من أن ينشروا الإشاعات حول موت تشا، وذلك لكي يُجنّبوا عائلته حُزنًا إضافيًا وغير ضروري، كما أكّدت إقامة جنازة خاصة له.