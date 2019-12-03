قناع طبيعي يخلص بشرتك من كل عيوبها

أميرة خالد(صدى):

قال مختصون في التجميل ، إنه تتعرض البشرة للكثير من العوامل الضارة التي تسبب ظهور الشوائب والعيوب عليها.

لهذا لا بدمن حمايتها من خلال العناية اليومية بها ، بالاستعانة ببعض الوصفات الطبيعية مثل وصفة بيكربونات الصودا وخل التفاح والليمون.

وتحتاج هذه الوصفة إلى ملعقة طعام من بيكربونات الصودا، ملعقة طعام من خل التفاح الطبيعي، نصف حبة ليمون، ملعقة وسط من زيت جوز الهند الطبيعي، ملعقة وسط من العسل.

يخفف خل التفاح في نصف كوب ماء. تضاف البيكربونات وتمزج المكونات جيداً ، بعد ذلك يضاف عصير الليمون والعسل ويتم المزج مجدداً حتى الحصول على مزيج خال من التكتلات.

يطبق القناع على الوجه لمدة لا تزيد عن 5 دقائق قبل الغسل جيداً بالماء. تترك البشرة لتجف لمدة 10 دقائق ثم تغسل بالماء الدافئ وأخيراً بالماء البارد.