قطرية هاربة تفضح الحقوق المسلوبة في بلدها وتطلب اللجوء

نايف السالم(صدى):

كشفت فتاة قطرية، عن هروبها وطلب اللجوء الإنساني في بريطانيا، إذ ظهرت في مقطع فيديو وهي تتحدث عن الدوافع التي دفعتها إلى اتخاذ هذا القرار.

وأوضحت الفتاة، عن عدد من الحقوق المسلوبة في قطر والتي تضمنت : « عدم السماح للمرأة غير المتزوجة بالسفر خارج الدولة إلا بتصريح سفر، عبر برنامج إلكتروني أو إصدار ولي الأمر تصريحًا لها».

وأكدت أن ولي الأمر يمكنه منعها من السفر بإذن من النيابة العامة، إذا كانت متزوجة أو تعدى عمرها الـ25 عامًا، وكذلك عدم تمكّن المرأة من حجز غرفة في فندق بمفردها إلا إذا كانت تبلغ 32 عامًا من العمر أو أكثر.

وأشارت إلى أن الحقوق المسلوبة تتضمن عدم السماح للمرأة بالقيادة إلا بموافقة ولي الأمر وكذلك عدم السماح لهن بالعمل في الجهات الحكومية إلا بموافقته.

وأضاف: «ليس هناك نظام حماية قانوني للطفل والمرأه في قطر. كل ما يوجد هو تعهد أسخف من السخيف، لا يعاقب المعنف أن خالف التعهد».