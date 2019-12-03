بالفيديو.. 7 طائرات تغادر الكويت يوميا لحضور فعاليات موسم الرياض
أعلن فهد الشليمي، المحلل السياسي الكويتي، أن هناك 7 طائرات تغادر الكويت يوميًا لحضور فعاليات موسم الرياض 2019 .
وأُطلق موسم الرياض، في 11 أكتوبر الماضي، وسيستمر في مناطق: ونتر وندرلاند، والمربع، والسفاري، وصحارى الرياض إلى 18 يناير 2020، وفي منطقة الرياض بوليفارد إلى نهاية شهر مارس 2020.
فيديو | فهد الشليمي: 7 طائرات تغادر #الكويت يوميا لحضور فعاليات #موسم_الرياض #الإخبارية @Turki_alalshikh pic.twitter.com/uhGIG0SBQj
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 3, 2019
لللل[ عدد التعليقات: 603 ] نشر منذ 1 ساعة
احلف
صراحه لو قال طيارتين ماصدقته