  • الثلاثاء 3

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. 7 طائرات تغادر الكويت يوميا لحضور فعاليات موسم الرياض

بالفيديو.. 7 طائرات تغادر الكويت يوميا لحضور فعاليات موسم الرياض

بالفيديو.. 7 طائرات تغادر الكويت يوميا لحضور فعاليات موسم الرياض
خالد الظفيري(صدى):

أعلن فهد الشليمي، المحلل السياسي الكويتي، أن هناك 7 طائرات تغادر الكويت يوميًا لحضور فعاليات موسم الرياض 2019 .

وأُطلق موسم الرياض، في 11 أكتوبر الماضي، وسيستمر في مناطق: ونتر وندرلاند، والمربع، والسفاري، وصحارى الرياض إلى 18 يناير 2020، وفي منطقة الرياض بوليفارد إلى نهاية شهر مارس 2020.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 603 ] نشر منذ 1 ساعة

احلف
صراحه لو قال طيارتين ماصدقته

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *