سيدة تقتل ابن زوجها الرضيع بالماء المغلي

عمان(صدى):

تجردت سيدة أردنية من الحرمة ، واقدمت على قتل ابن زوجها الرضيع غلياً بالماء .

وكشفت الشرطة الأردنية ، أن المتهمة قامت بوضع ابن زوجها الرضيع والذي يبلع من العمر عامين داخل وعاء ماء ساخن لدرجة الغليان مما ادى الى اصابته بحروق من الدرجتين الثانية والثالثة ، حيث توفي بعد يومين من نقله الى المستشفى .

وقالت الشرطة ، أن والدة الطفل المجني عليه كانت تركته لزوجها هو وشقيقته بعد وقوع خلافات بينهما ، فمكثا مع زوجة أبيهم التي قامت بقتل الطفل دون شفقة أو رحمة .

وبتقديم المتهمة للمحاكمة قضت محكمة الجنايات الكبرى بالزرقاء حكما على المتهمة بالاشغال المؤقتة 20 عاما ، حيث أسقط والد الطفل حقه الشخصي عن المتهمة إلا أن والدة الطفل لم تسقط حقها الشخصي.