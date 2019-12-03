كتاب جديد يكشف أسرار حياة ميلانيا منذ ولادتها وصولا للبيت الأبيض

واشنطن(صدى):

أصدرت الكاتبة الأمريكية “كيت بينيت” ، اليوم الثلاثاء ، كتاب “Free, Melania” وهو كتاباً جديدًا يتناول السيرة الذاتية لميلانيا ترامب ويكشف أسرارًا عن حياتها ، بداية من طفولة ميلانيا في سلوفينيا، وصولًا لدخولها البيت الأبيض.

ومن الأسرار التي كشفها الكتاب ، أن ميلانيا 49 عامًا، تنام في غرفة نوم مستقلة في طابق مستقل عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما تعرضت لأزمة صحية شديدة في شهر مايو لعام 2018 والتي كادت بسببها أن تفقد كليتها، وتم نقلها إلى المستشفى وقضت أكثر من 20 يومًا بعيدًا عن الأنظار، بعد إجراء جراحة دقيقة لها في الكلى.

وتناول الكتاب أيضًا العلاقة بين ميلانيا وإيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث أنَّ ميلانيا تقاطع إيفانكا ولا تتحدث إليها منذ عام 2017، بسبب شعورها بتوغل نفوذها في البيت الابيض وإلغاء وجود ميلانيا وأهميتها .

وتعتبر ميلانيا الزوجة الثالثة للرئيس الأمريكي دونادلد ترامب، وكان عمرها 23 عامًا عندما تزوجته في كنيسة بالقرب من مزرعة مار لاجو في ولاية فلوريدا ، ولديهما ابن يُدعى بارون ويبلغ من العمر 13 عامًا، وبسبب دراسة بارون في نيويورك تأخرت ميلانيا عن الالتحاق بالبيت الابيض بعد انتخاب زوجها رئيسًا للولايات المتحدة.