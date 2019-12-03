بالفيديو.. إعلامي خليجي يتخلى عن صمته ويوضح حقيقة زواجه من شجون الهاجري 

خالد الظفيري(صدى):

تحدث الإعلامي الكويتي فهد العليوة، عن حقيقة زواجه من الفنانة شجون الهاجري، قائلا إن شجون بالنسبة له مثل شقيقته وأنه لم يقم بخطبتها.

وأوضح فهد العليوة، خلال حواره مع برنامج “عالسيف” الذي يعرض عبر فضائية atv الكويت، أنه لم يتحدث معها في أمر زواجهما حتى الآن، مبينا: ”مو طابخينها والله شجون أخت والكلام هذا يطلع وايد، طلع على علاقتي بشجون وطلع على أسيل عمران”

ولفت العليوة، قائلًا:”يمكن علاقتنا عشان بينت حق الناس كربع وعلاقة قوية وأنا أعرف شجون من 2007 وعلاقتي بشجون كنا ربع وإخوان فعلًا والناس اللي بتطول في الأمر، وصرحت في مرة إني تمنيت خطبة شجون مرة في 2009 ولم يحدث نصيب وصار في كلام من وقتها”.

وتابع العليوة:”رأيتها في كواليس الأعمال الفنية وتستطيع أن تلبس الشخصية وأي كاتب يتمنى يكون وياه فنان بهالحرفية والإخلاص”، موضحا:”العملية الفنية متبادلة، وشجون نجمة اليوم والواحد يتمنى العمل معها لأن وجودها واسمها في العمل يكبره، وشجون في جيلها رقم واحد”.