التأكيد على شركات حج الداخل بعدم الاعتداء على المرافق العامة بالمشاعر

نايف السالم(صدى):

أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، الأمير خالد الفيصل، اليوم الثلاثاء، على شركات ومؤسسات حجاج الداخل بعدم الاعتداء على المرافق العامة بالمشاعر المقدسة.

وشدد الأمير خالد الفيصل، على العمل على معاينة المخيمات المُخصصة لها وأن تكون خالية من أي تعديات ووضع الحراسات الخاصة بها لحمايتها حتى نهاية الموسم، مع الالتزام بالمخيمات المُخصصة لها من قِبل وزارة الحج والعمرة.

وطالب ” الفيصل ” بعدم التوسع للاعتداء على المواقع الأخرى والمرافق العامة؛ فيما أبلغت وزارة الحج والعمرة ممثلةً في الإدارة العامة لحجاج الداخل بهذا التوجيه؛ موضحة ضرورة قيام المؤسسات والشركات بالالتزام بتلك التوصيات.