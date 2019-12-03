شقيقة «رونالدو» ترد على سخرية فان دايك من شقيقها

نواف السالم(صدى):

ردت ” كاتيا ” ، شقيقة قائد البرتغالي كريستيانو رونالدو، على سخرية مدافع ليفربول الإنجليزي فيرجيل فان دايك من شقيقها.

وجاءت سخريته ردًا على أحد الصحفيين، عندما سأله حول ما إذا كان قد تخلص من المنافس ” رونالدو ” ، لكنّ فان دايك أجاب باستهزاء قائلآ: ” وهل كان رونالدو منافسا في الأصل ” .

ومن جانبها، قالت ” كاتيا ” موجهة حديثها لـ ” فان دايك ” : ” عزيزي فان دايك، نعلم أن رونالدو لن يفوز بالكرة الذهبية هذه الليلة.. لكن المكان الذي تذهب إليه، سبق أن ذهب إليه كريستيانو ألف مرة ” .

وتابعت: ” نعم يا فان دايك، لقد توّج رونالدو بطلا في البلد الذي تلعب فيه أي إنجلتر ٣ مرات، وأنت تلعب هناك منذ أعوام وأعوام، لكنك لم تستطع بعد أن تحقق هذا الأمر ” .

وأضافت ” كاتيا ” : ” حين ستتمكن من الفوز بالألقاب التي راكمها رونالدو حتى يومنا هذا، حينئذ، سيصبح بإمكانك أن نجلس إلى الطاولة نفسها حتى نتحدث ”

وكان الأرجنتيني ليونيل ميسي قد تُوج أمس بالكرة الذهبية للمرة السادسة في مسيرته الحافلة بجائزة أفضل لاعب في الع