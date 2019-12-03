بالصور.. سيارة رياضيةجديدة تخطف الأنظار حولها بمميزاتها الخيالية 

لندن (صدى):

أزاحت شركة جاكوار اف تايب – Jaguar F Type الستار عن سيارة اف تايب 2021 التي خطفت أنظار عشاق السيارات حولها بمميزاتها الخيالية، حيث تنافس بورشه 911.

وتحتوي التحديثات الخارجية لسيارة جاكوار F Type 2021 على شبك أمامي مجدد وأقراص بتصميم شبك خلية العسل أكبر حجماً تحيط به مصابيح أمامية جديدة التصميم تبدو رفيعة ومسحوبة أكثر، كما اشتملت علي غطاء محرك جديد يحتوي خطوط وانحناءات حادة للغاية، وتحتوي على على فتحات تهوية جديدة وصادم أمامي جديد، كما أنها زودت بالتأكيد بـ اطارات جديدة.

وزودت سيارة F-Type 2021 بـ شاشة لنظام الترفيه والمعلومات جديدة تدعم تطبيقي ابل كار بلاي واندرويد اوتو ، وزودت السيارة من الداخل بلوحة عدادات رقمية قياس 12.3 إنش.

وعن المحركات المتوفرة على سيارة جاكوار F-Type 2021 المجددة: محرك 4 سلندر سعة لترين مع تيربو يولد قوة 296 حصان (300 حصان أوروبي PS) و 400 نيوتن.متر من عزم الدوران ، لتتسارع السيارة من 0 إلى 96 كم/س في 5.4 ثانية قبل أن تصل إلى سرعتها القصوى التي تبلغ 250 كم/س .محرك V8 سعة 5 لترات مع سوبرتشارجد بقوة 444 حصان (450 حصان أوروبي PS) و 580 نيوتن.متر من عزم الدوران، يتصل مع قير اوتوماتيكي من 8 سرعات وتعمل بنظام دفع كلي للعجلات لتتسارع من 0 إلى 96 كم/س في 4.4 ثانية وتبلغ سرعتها القصوى 285 كم/س.

وبلغ سعر جاكوار F-Type 2021 في بريطانيا من 54,060 باوند أي ما يعادل 70,110 دولار أمريكي أي 262,912 ريال.